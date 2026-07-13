Песков: Россия не будет представлять доказательства прибалтам по БПЛА

Россия не собирается предоставлять странам Балтии доказательства своей правоты пересечения украинскими беспилотниками их воздушного пространства в связи с демаршем этих государств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам 13 июля.
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