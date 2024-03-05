Клип «Love Wins All» должен был закончиться по-другому! IU показала секретный финал видео

Клип «Love Wins All» завоевал внимание фанатов с первых минут своего выхода в сеть. Ви (V) и IU прекрасно сочетались в паре музыкального видео, изображая влюбленных и даже спровоцировали слухи о реальном романе, но, как оказалось, это далеко не все сюрпризы, которые ждали зрителей.