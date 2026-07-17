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В России выросло число школ с условиями для инвалидов

В России выросло число школ с условиями для инвалидов

В России за последние годы значительно выросло число школ, адаптированных для людей с инвалидностью. По данным Минпросвещения, с 2019 года доля образовательных учреждений с условиями для беспрепятственного доступа увеличилась почти втрое — с 24% до 67%.

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