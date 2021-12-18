Происшествия

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В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ на судостроительном заводе

Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.

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