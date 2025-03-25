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Минздрав потратил на алкоголика 1,5 миллиона: главное за сутки в Сибири

Минздрав потратил на алкоголика 1,5 миллиона: главное за сутки в Сибири

Сибиряк провел в стационаре больше 100 дней, причем болезнь была спровоцирована его любовью к спиртному, недалеко от популярного горнолыжного курорта произошло землетрясение, в Иркутске неизвестный мужчина бросил девочке в лицо стеклянную бутылку, известный космонавт прочтет «Тотальный диктант» в Новосибирске, Омской области грозит наводнение, а трех сибиряков причислили к врагам народа.

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