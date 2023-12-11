WhatsApp запустил «одноразовые» голосовые сообщения. Они исчезают после прослушивания

Функцию «однократный просмотр» для фото и видео мессенджер запустил еще в 2021 году, а теперь пришло время и голосовых сообщенийВ WhatsApp появились голосовые сообщения, которые исчезают сразу после прослушивания.
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