Финские политики нашли «русскую агрессию» в своих туалетах

Неизвестные сводят с ума финских парламентариев. Финская полиция и Национальное бюро расследований начали масштабное расследование серии странных проникновений в дома почти двух десятков депутатов парламента, включая вице-спикера Паулу Рисикко.
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А умнее ничего придумать не могли? Придурки.
Забеспокоились, что их малюсенькую страну нечаянно спустят в унитаз. Ах какой ужас!
судя по тому, как резвилась прошлая их премьерка - все дело в коксе, после таких доз не только мочу забудешь смыть...
Сходят с ума
Александр Петров и Руслан Боширов? Опять? Бедные фины... Хорошо еще, что они им "новичка" не "подпустили" и не нафекалили, а просто поссали... :-)
Партизаны начали активную войну против ЗЛА финского! УДАЧИ, в трудной борьбе за мир!
Иудеи отошла на второй план в страшилках?