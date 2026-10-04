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Финские политики нашли «русскую агрессию» в своих туалетах

Финские политики нашли «русскую агрессию» в своих туалетах

  Неизвестные сводят с ума финских парламентариев. Финская полиция и Национальное бюро расследований начали масштабное расследование серии странных проникновений в дома почти двух десятков депутатов парламента, включая вице-спикера Паулу Рисикко.

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