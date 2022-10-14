Daily Storm

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В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции, «чтобы не ступила нога оккупанта»

В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции, «чтобы не ступила нога оккупанта»

По словам главы МИД республики, есть угрозы провокаций «со стороны отдельных сопредельных государств»В Белоруссии введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщил в интервью «Известиям» министр иностранных дел республики Владимир Макей.

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