❗️В Феодосии на пожаре в многоэтажке погиб один человек, еще троих успели эвакуировать В городе загорелась квартира на втором этаже жилого дома.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️В Феодосии на пожаре в многоэтажке погиб один человек, еще троих успели эвакуировать В городе загорелась квартира на втором этаже жилого дома.