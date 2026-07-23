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ВС РФ освободили город Белицкое, где ранее Драпатый положил большие резервы

ВС РФ освободили город Белицкое, где ранее Драпатый положил большие резервы

Российские войска освободили очередной населённый пункт на территории Донбасса. Министерство обороны подтверждает сведения о том, что в результате успешных действий подразделений группировки «Центр» был освобождён город Белицкое.

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