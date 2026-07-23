ВС РФ освободили город Белицкое, где ранее Драпатый положил большие резервы

Российские войска освободили очередной населённый пункт на территории Донбасса. Министерство обороны подтверждает сведения о том, что в результате успешных действий подразделений группировки «Центр» был освобождён город Белицкое.
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