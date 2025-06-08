Прочитал и понял, что это ровно мое мнение, которое я пытаюсь доносить до своих знакомых. Итак, вот мнение пользователя на одном из популярных сайтов: "Я не перестаю оxepeвать с того, как чаевые курьерам настолько плотно вошли в нашу жизнь, что стали чуть ли не обязательными.
Про курьеров и чаевые
Комментарии
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ВераВерная
Хорошая статья. Мысли мои с автором созвучны. Аргументировано высказал свою точку зрения, респект ему.
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9 час.
Юна
Что-то я отстала от жизни.. Про курьеров и таксистов не знала. Не попадались такие.
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8 час.
Светлана Филатова
👍👍👍
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7 час.
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