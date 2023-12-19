Балет "Дочь фараона" в Большом театре

Балет "Дочь фараона" - это удивительное произведение искусства, которое нельзя пропустить! Если вы любите балет и хотите окунуться в мир красоты, грации и эмоций, то обязательно посетите спектакль в Большом театре с 16 по 18 февраля 2024 года.
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