Владимир Круглый призвал поддержать НКО, которые помогают бездомным

Проблемы людей без определенного места жительства следует решать, в первую очередь, через государственную поддержку НКО, помогающих бездомным, сказал «Парламентской газете» член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.
Проблемы людей без определенного места жительства следует решать, в первую очередь, через государственную поддержку НКО, помогающих бездомным, сказал «Парламентской газете» член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.
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