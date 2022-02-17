Парламентская газета

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Владимир Круглый призвал поддержать НКО, которые помогают бездомным

Владимир Круглый призвал поддержать НКО, которые помогают бездомным

Проблемы людей без определенного места жительства следует решать, в первую очередь, через государственную поддержку НКО, помогающих бездомным, сказал «Парламентской газете» член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.

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