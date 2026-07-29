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Аргументы и Факты

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Ansa: мафия в Италии пытается купить подобные применяемым на Украине дроны

Ansa: мафия в Италии пытается купить подобные применяемым на Украине дроны

Итальянские правоохранительные органы заявили, что представители организованной преступности проявляют интерес к приобретению на черном рынке беспилотников, аналогичных тем, которые применяются в ходе конфликта на Украине.

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