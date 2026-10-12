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Регионы России

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«Билайн» стал технологическим партнёром конкурса НТИ по автономной навигации беспилотников

«Билайн» стал технологическим партнёром конкурса НТИ по автономной навигации беспилотников

Компания «Билайн» выступила технологическим партнёром конкурса Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автономный поиск.

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