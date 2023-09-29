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Военное обозрение

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Операция «Суворов». Как Красная Армия освободила Смоленск

Операция «Суворов». Как Красная Армия освободила Смоленск

Зенитный расчет старшины Ивана Михалева в освобожденном Смоленске, вооруженный крупнокалиберным (12,7 мм) пулеметом ДШК.

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