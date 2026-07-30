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Вести Севастополь

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В районе терминала КТК в Чёрном море дроны атаковали два танкера

В районе терминала КТК в Чёрном море дроны атаковали два танкера

Атака БПЛА на танкеры в районе терминала КТК: погрузка нефти приостановлена.В ночь на 30 июля в акватории Каспийского трубопроводного консорциума зафиксированы две атаки беспилотных летательных аппаратов на суда, задействованные в процессе отгрузки сырья.

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