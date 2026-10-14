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Царьград

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Бастрыкин взял на контроль дело об избиении двух мужчин в Новосибирске

Бастрыкин взял на контроль дело об избиении двух мужчин в Новосибирске

Глава СК России запросил информацию о расследовании сентябрьской драки в развлекательном заведении Новосибирска, в которой семеро посетителей избили двух мужчин, а региональное управление уже инициировало передачу материалов дела из полиции в производство следователей комитета.

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