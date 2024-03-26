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Газета.ру

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Daily Mail: отказ от сигарет и алкоголя помогает отсрочить появление седины

Daily Mail: отказ от сигарет и алкоголя помогает отсрочить появление седины

Трихолог Ева Праудман из Великобритании рассказала изданию Daily Mail, что отказ от вредных привычек, длительного пребывания на солнце и увеличение количества потребляемого витамина В12 помогает дольше сохранять натуральный цвет волос без седины.

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