Daily Mail: отказ от сигарет и алкоголя помогает отсрочить появление седины

Трихолог Ева Праудман из Великобритании рассказала изданию Daily Mail, что отказ от вредных привычек, длительного пребывания на солнце и увеличение количества потребляемого витамина В12 помогает дольше сохранять натуральный цвет волос без седины.
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