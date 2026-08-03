Две шумящие девушки залили перцем 58-летнюю женщину и ее 8-летнюю внучку за замечание в Белоострове. 🔹О нарушении общественного порядка сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
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Две шумящие девушки залили перцем 58-летнюю женщину и ее 8-летнюю внучку за замечание в Белоострове. 🔹О нарушении общественного порядка сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.