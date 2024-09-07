«США способны уничтожить российские ядерные пусковые установки обычными вооружениями»

Гарий Щерба

АНИКА ВОЯКИ мать их , АБСОЛЮТНО НИ ОДНОЙ ВОЙНЫ НЕ ВЫИГРАЛИ , ,,ВОЮЮТ,, только РУКАМИ свих ШЕСТЁРОК и лишь только могут ТЕРРОРИЗИРОВАТЬ мировое сообщество о ПРИМЕНЕНИИ ПЕРВЫМИ ЯО ( а это говорит о ДЕГРАГАЦИИ армии США ) .....!!!!