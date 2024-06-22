Василий Верещак: альтернативные поставщики - залог снижения рисков.

Ритмичность работы ´Белшины´ зависит от обеспечения сырьем, материалами, комплектующими изделиями, поэтому наличие надежных поставщиков является одним из ключевых аспектов успешной деятельности предприятия.
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