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Бывший депутат Рады Украины Кива: уход британского премьера Джонсона приведет к военному перевороту в Киеве и гибели Зеленского

Бывший депутат Рады Украины Кива: уход британского премьера Джонсона приведет к военному перевороту в Киеве и гибели Зеленского

За отставкой премьер-министра а Великобритании Бориса Джонсона, о которой он объявил 7 июля, может последовать военный переворот в Киеве и убийство президента Украины Владимира Зеленского.

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