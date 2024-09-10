Умер Джеймс Эрл Джонс, который озвучивал Дарта Вейдера в «Звездных войнах» и Муфасу в «Короле Льве»9 сентября умер актер Джеймс Эрл Джонс (James Earl Jones), который в первую очередь известен по озвучиванию Дарта Вейдера в серии фильмов «Звёздные войны».