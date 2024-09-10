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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Умер Джеймс Эрл Джонс, который озвучивал Дарта Вейдера в «Звездных войнах» и...

Умер Джеймс Эрл Джонс, который озвучивал Дарта Вейдера в «Звездных войнах» и...

Умер Джеймс Эрл Джонс, который озвучивал Дарта Вейдера в «Звездных войнах» и Муфасу в «Короле Льве»9 сентября умер актер Джеймс Эрл Джонс (James Earl Jones), который в первую очередь известен по озвучиванию Дарта Вейдера в серии фильмов «Звёздные войны».

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