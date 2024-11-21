Политика как он...
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Политика как она есть

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Пришло время подумать о вечном! Что спустилось с неба над Днепром?

Пришло время подумать о вечном! Что спустилось с неба над Днепром?

Как не готовься, не предупреждай и не анонсируй, а всё происходит неожиданно! Свинцовое небо над городом на Днепре вдруг озарил яркий всполох и словно огненный шар оно выплюнуло его на землю раз, другой, третий.

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Комментарии
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Василий Топчий
А орешки- это боеголовки.
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2 час.
ВТ
Василий Топчий
Чуден Днепр при тихой погоде.
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27 мин.
никитин игорь
Запомните все: город называется Днепропетровск!!!!!
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15 мин.

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