Врач рассказал о помогающих нормализовать сон пищевых привычках

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГМУ им. Сеченова, исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медицины Алексей Данилов рассказал о том, какие пищевые привычки помогут нормализовать сон.
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