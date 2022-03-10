Dooralei

246 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • 1941-1945
    Тот ещё КОСЕЛЁК коселёк пей падла ЛИМОНАД ТАРХУН БАЙКАЛ И срать будешь меньшеСтанислав Садальс...
  • Олег Анатольевич
    "артистка" и "знаменитая" в одном предложении)))))Татьяна Лазарева ...
  • Meerflieger
    Ну так это первые слова впервые попавшего в сети интернета. Глобальная помойка... А в ней, редко-редко, жемчужные зёр...Олегом Газмановым...

В театре «Современник» прокомментировали слухи об отъезде Чулпан Хаматовой из России

В театре «Современник» прокомментировали слухи об отъезде Чулпан Хаматовой из России

Представители театра удивились, откуда берутся такие слухи. Фото: из открытых источников Официальный представитель театра «Современник» Елена Волкова выразила удивление по поводу слухов об отъезде актрисы театра и кино Чулпан Хаматовой из России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх