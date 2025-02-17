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Родриго-Виктор и Тео-Барс: в Подмосковье растёт популярность редких имён

В Московской области родители всё чаще выбирают для своих детей необычные и двойные имена. С начала 2025 года здесь появилось более 8 тысяч малышей, и хотя многие семьи остаются верны традиционным Анне, Софии, Дмитрию и Александру, некоторые предпочитают оригинальные варианты.

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