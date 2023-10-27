Медведев призвал выполнить план раздела Палестины 1947 года

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что необходимо урегулировать ближневосточный конфликт мирным путем, выполнив условия нескольких документов, в том числе Резолюции Совбеза Организации Объединенных Наций от 22 ноября 1967 года и плана раздела Палестины от 29 ноября 1947 года.