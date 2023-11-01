Минобороны показало кадры боевой работы ПЗРК «Верба»

Российские военные из бронегруппы Ивановского гвардейского соединения воздушно-десантных войск (ВДВ) используют переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Верба» для уничтожения беспилотников противника.
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