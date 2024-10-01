Украинские военные: наш контроль над Угледаром только формальный, городу осталось максимум пара дней

Российские Вооружённые силы продолжают операцию по освобождению Угледара. Это крупнейший укрепрайон противника к юго-западу от Донецка, который на данный момент позволяет ВСУ сдерживать наши войска на пути к так называемому (бывшему) Времьевскому выступу.