Медвежий угол

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Иран строит США. Иранцы нашли, как заставить Штаты разблокировать незаконно украденные у них $6 млрд, замороженные в зарубежных банках

Иран строит США. Иранцы нашли, как заставить Штаты разблокировать незаконно украденные у них $6 млрд, замороженные в зарубежных банках

А как же просто то, оказывается. И чего мы то до этого не додумались? Вот, мудры, всё-таки, жители востока.

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Комментарии
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ВС
Валерий Симоненко
Еге ж... А ну-ка скажите, пжста, какой, какой год доллар всё рухает и рухает? А? Зато наш рублик уж как растёт, так растёт..., прямо не по дням, а по часам!
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НК
Николай Калашников
Для этого нужен твердый характер первого руководителя.........
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ЮК
Юрий Кушнарев
откуда он возьмётся,этот характер?
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