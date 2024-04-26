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Царьград

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Дата запуска водного такси в Санкт-Петербурге: стало известно, когда заработает водный транспорт в городе

Дата запуска водного такси в Санкт-Петербурге: стало известно, когда заработает водный транспорт в городе

Рассказываем, когда в Санкт-Петербурге запустят водное такси.Генеральный директор судоходной компании "Астра Марин" Андрей Кузнецов объявил о запуске водного такси, которое начнет свою работу уже с первого мая.

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