Дата запуска водного такси в Санкт-Петербурге: стало известно, когда заработает водный транспорт в городе

Рассказываем, когда в Санкт-Петербурге запустят водное такси.Генеральный директор судоходной компании "Астра Марин" Андрей Кузнецов объявил о запуске водного такси, которое начнет свою работу уже с первого мая.
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