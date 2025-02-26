Буферная зона будет создана, зачем российская армия зашла в Сумскую область Юлия СоколоваВ условиях нарастающей напряжённости на востоке Украины появилось новое заявление, которое уже успело привлечь внимание экспертов и аналитиков.
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