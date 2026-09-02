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«Не нужно будет узнавать ночью, что он пьет». Во «Фламенго» радостно воспринимали трансфер Платы в «Динамо»

«Не нужно будет узнавать ночью, что он пьет». Во «Фламенго» радостно воспринимали трансфер Платы в «Динамо»

Во «Фламенго» с радостью реагировали на переход вингера Гонсало Платы в «Динамо».Во «Фламенго» с радостью реагировали на переход вингера Гонсало Платы в «Динамо».

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