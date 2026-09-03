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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пинчук о роли в «Нэшвилле»: «Общался с Брюнеттом по видеозвонку в конце сезона. Он говорил, что видит меня в топ-9. Надеюсь, так и будет»

Нападающий « Нэшвилла » Виталий Пинчук рассказал о разговоре с главным тренером Эндрю Брюнеттом . В апреле форвард покинул «Динамо» Минск и подписал контракт новичка с «Предатос» на год.

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