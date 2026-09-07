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ИА Регнум

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Купол церкви Николая Чудотворца загорелся после атаки ВСУ под Тамбовом

Купол церкви Николая Чудотворца загорелся после атаки ВСУ под Тамбовом

В Тамбовской области в результате атаки ВСУ загорелся купол церкви Николая Чудотворца. Об этом стало известно 7 сентября.

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