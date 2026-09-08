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FT: упадок автопрома нанесет сокрушительный удар по экономике ЕС

FT: упадок автопрома нанесет сокрушительный удар по экономике ЕС

www.globallookpress.com/Sven Hoppe/dpa Европейскому уровню благосостояния грозит крах, если ЕС не спасет автомобильную отрасль.

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