Рядовой Баженов уничтожил БПЛА противника и защитил личный состав

Гвардии рядовой Артем Баженов уничтожил беспилотник противника, который направлялся в сторону позиции самоходной огневой установки ЗРК «Бук М3», производившего смену огневой позиции, детали приводит пресс-служба Минобороны РФ.
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