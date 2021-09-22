Фондовые индексы Европы завершили торги в плюсе

Европейские фондовые индексы выросли в среду, так как напряженность вокруг китайского застройщика Evergrande ослабла, а глобальные инвесторы ожидали результатов последнего заседания Федеральной резервЕвропейские фондовые индексы выросли в среду, так как напряженность вокруг китайского застройщика Evergrande ослабла, а глобальные инвесторы ожидали результатов последнего заседания Федеральной резервной системы США.