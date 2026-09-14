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Царьград

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УМВД Калининграда разыскивает пропавшего подростка с 13 сентября

УМВД Калининграда разыскивает пропавшего подростка с 13 сентября

Полиция Калининграда разыскивает 17-летнего жителя, который пропал 13 сентября. Он покинул дом в центральном районе в синим спортивном костюме и белых кроссовках, имея при себе черную сумку.

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