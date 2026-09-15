Как Вячеслав Тихонов завоевал любовь пса Стива и почему «Белого Бима» не пересматривают во второй раз

15 сентября 1977 года в советский прокат вышла драма Станислава Ростоцкого «Белый Бим Чёрное ухо». Журнал «Советский экран» мгновенно назвал её лучшей лентой года, а в 1979-м картину выдвинули на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
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