🏛 В 2024 году более 2,2 млн человек посетили крымские музеи За год в музейные фонды поступило около 15 тысяч предметов.
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🏛 В 2024 году более 2,2 млн человек посетили крымские музеи За год в музейные фонды поступило около 15 тысяч предметов.