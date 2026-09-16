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Царьград

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The Athletic: Турнир WTA в Шарлотте станет короче на три дня

The Athletic: Турнир WTA в Шарлотте станет короче на три дня

Финальный турнир WTA сократят до пяти дней из-за матчей НБА. Мероприятие пройдет в Шарлотте на арене "Шарлотт Хорнетс" с 2027 по 2029 год.

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