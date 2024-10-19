Новый дубайский шоколад вызвал массовое помешательство в России, но оказался опасным для здоровья

Новый шоколад "Дубай", ставший в России повсеместным явлением, оказался опасен для здоровья. Эксперты указывают на высокую калорийность продукта - за один раз можно съесть одну плитку весом 200 граммов, что превышает рекомендуемое количество калорий в день.
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