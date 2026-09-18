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Снег на Алтае ожидается в середине октября. Как сильно похолодает и сколько будет градусов

Снег на Алтае ожидается в середине октября. Как сильно похолодает и сколько будет градусов

Нельзя сказать, что октябрь будет богат на осадки: в основном ожидаются облачные дни или солнечные, но при этом холодные Первый снег в Алтайском крае может выпасть 10 октября, к этому моменту в регионе весьма заметно похолодает: столбики термометров днем будут показывать около +7 градусов, а ночью ожидается +4 градуса.

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