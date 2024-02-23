«Драматическая ситуация»: ВСУ катастрофически не хватает боеприпасов, — Welt

Вооруженным силам Украины приходится покидать некоторые территории из-за катастрофической нехватки боеприпасов, заявил немецкому телеканалу Welt журналист Штеффен Шварцкопф после общения с украинскими военными.
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