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Русская весна

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«Драматическая ситуация»: ВСУ катастрофически не хватает боеприпасов, — Welt

«Драматическая ситуация»: ВСУ катастрофически не хватает боеприпасов, — Welt

Вооруженным силам Украины приходится покидать некоторые территории из-за катастрофической нехватки боеприпасов, заявил немецкому телеканалу Welt журналист Штеффен Шварцкопф после общения с украинскими военными.

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