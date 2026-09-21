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Pakistan launches airstrikes into Afghanistan overnight, killing three

Pakistan launched airstrikes into neighboring Afghanistan overnight, killing three people and injuring four others, the Taliban said Monday/ .

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