Никола Йокич, Шэй Гилджес-Александер и Лука Дончич – в первой символической сборной НБА

В этом году пятерки формировались без учета позиций баскетболистов. В первую сборную вошли: форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо, защитник «Далласа» Лука Дончич, защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер, центровой «Денвера» Никола Йокич и форвард «Бостона» Джейсон Тейтум.
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