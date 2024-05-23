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Никола Йокич, Шэй Гилджес-Александер и Лука Дончич – в первой символической сборной НБА

Никола Йокич, Шэй Гилджес-Александер и Лука Дончич – в первой символической сборной НБА

В этом году пятерки формировались без учета позиций баскетболистов. В первую сборную вошли: форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо, защитник «Далласа» Лука Дончич, защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер, центровой «Денвера» Никола Йокич и форвард «Бостона» Джейсон Тейтум.

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