Непогода надвигается на Краснодар: объявлено штормовое предупреждение

Непогода надвигается на Краснодар: объявлено штормовое предупреждениеВ Краснодаре объявили штормовое предупреждение на 23 и 24 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Краснодаре отре...
- ХЛ Спасение людей ни...
- Американский само...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым